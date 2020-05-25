Ташкент, , 14:55 — REGNUM Во всех регионах Узбекистана планируется открыть молодежные технопарки, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Технопарки планируется запустить поэтапно с 2020 по 2023 годы. Данная инициатива направлена на повышение интеллектуального уровня, научного и творческого потенциала молодежи. Сами технопарки планируется построить за счет Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.

Как сообщало ИА REGNUM, технопарк Digital City в Андижане планирует ежегодно обучать 2 тыс. человек. Для отбора молодых людей в районах Андижанской области планируется провести базовые курсы.

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