Хельсинки, , 14:52 — REGNUM За минувшие сутки на территории Финляндии выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Кроме этого, уточняется, что в результате этого общее число зараженных коронавирусной инфекцией в стране достигло 6 599 случаев.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране был зафиксирован один летальный исход от COVID-19 и их общее количество возросло до 308.

Помимо этого, по данным THL, от COVID-19 в Финляндии за все время пандемии вылечилось 5,1 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных зараженных новым коронавирусом в Румынии за минувшие сутки возросло на 213 и теперь составляет 18283 человека.