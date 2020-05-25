Москва, , 14:49 — REGNUM В течение первого квартала 2020 года в России были зарегистрированы 44 момента высокой загрязненности атмосферного воздуха. Это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования экспертов аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, на которые ссылается РБК.

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Так, среди самых загрязнённых регионов России эксперты называют Бурятию (здесь был зафиксирован 21 выброс), Забайкалье (восемь выбросов) и Красноярский край (семь выбросов).

При этом отмечается, что показатель по количеству значимых выбросов вредных веществ за январь — март 2020 года стал рекордным за последние пять лет наблюдений, которые проводятся с 2015 года.

Добавим, что наибольшее количество зарегистрированных случаев годового загрязнения воздуха было зафиксировано в 2018 году — 86 выбросов с высоким загрязнением и четыре — с экстремально высоким уровнем.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Минприроды РФ о состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году, больше половины российских городов с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе. Именно в Сибири зафиксирован наибольший объём выбросов от стационарных источников загрязнения — 30,6% от общероссийского показателя.

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