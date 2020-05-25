Луганск, , 14:51 — REGNUM Решение о лишении свободы на 12 лет одного из жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) за государственную измену принял Верховный суд республики. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

«Приговором Верховного суда ЛНР, при поддержании государственного обвинения прокурорами Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере, гражданин ЛНР признан виновным в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что подсудимый обвинен по ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР (государственная измена, то есть совершение гражданином ЛНР оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР).

Кроме этого, сообщается, что гражданин ЛНР при одном из выездов на территорию Украины был завербован СБУ и в период с июня 2018 года по февраль 2019 года, выполнял задания, которые поручали ему сотрудников СБУ, «направленные на выманивание бывших, а также действующих сотрудников МВД ЛНР на территорию Украины с целью реализации операции СБУ — специальной программы «Тебя ждут дома».

Помимо этого, указывается, что подсудимый свою вину признал, раскаялся и дал подробные показания по делу, после чего суд лишил его свободы на срок 12 лет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике (ЛНР) возросло за минувшие сутки на 7 и стало составлять 384 человека.