Йошкар-Ола, , 14:42 — REGNUM Военнослужащие РВСН (ракетные войска стратегического назначения) подразделения радиационной, химической и биологической защиты Йошкар-Олинского соединения проводят дезинфекию на территориях предприятий военно-промышленного комплекса в Марий Эл. Об этом сообщает департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В частности, проводится дезинфекция сборочных цехов, складских и административных помещений. Обработку ведут особым раствором, который уничтожает возбудителей вирусных инфекций.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Ракетные войска проводили обработку улиц и общественных пространств Йошкар-Олы. Были дезинфицированы остановки общественного транспорта, территории больниц и поликлиник, аптек, детских садов обрабатывают расчеты шести единиц АРС-14КМ.

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