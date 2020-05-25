Джакарта, 25 мая 2020, 14:42 — REGNUM Правительство провинции Джакарты и управление дорожного движения будут ограничивать въезд в провинцию для тех, кто возвращается в столицу Индонезии, установив одиннадцать пограничных пунктов, сообщает Detik.
«Начиная с завтрашнего дня, в 11 точках внутри административной границы провинции будут пограничные посты, начиная с Бекаси, Богора и Тангеранга», — говорится в заявлении правительства провинции Джакарты.
Ожидается, что 550 офицеров будут развернуты на погранпостах для наблюдения за перемещением людей, возвращающихся в Джакарту.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Анис Басведан призвал общественность и впредь быть дисциплинированными в выполнении протокола здравоохранения.
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