Джакарта, , 14:42 — REGNUM Правительство провинции Джакарты и управление дорожного движения будут ограничивать въезд в провинцию для тех, кто возвращается в столицу Индонезии, установив одиннадцать пограничных пунктов, сообщает Detik.

«Начиная с завтрашнего дня, в 11 точках внутри административной границы провинции будут пограничные посты, начиная с Бекаси, Богора и Тангеранга», — говорится в заявлении правительства провинции Джакарты.

Ожидается, что 550 офицеров будут развернуты на погранпостах для наблюдения за перемещением людей, возвращающихся в Джакарту.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Анис Басведан призвал общественность и впредь быть дисциплинированными в выполнении протокола здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Джакарты: разрешение на въезд нужно для защиты столицы