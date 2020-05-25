Оренбург, , 14:43 — REGNUM В Орске Оренбургской области сложилась тревожная ситуация по коронавирусу. Очаг выявлен в управлении завода «Орскнефтеоргсинтез». Об этом 25 мая во время прямого эфира в Instagram сообщила министра здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«За последние двое суток около 10 поступили с пневмониями, и часть из них уже лабораторно подтверждены. Заводоуправление полностью сегодня находится на изоляции. Это свыше 300 человек», — сказала глава ведомства.

По ее словам, ситуация в Орске будет зависеть от одного, как заводчане, их семьи, а особенно дети, будут соблюдать режим карантина.

Добавим, согласно данным распространения COVID-19 в Оренбургской области, в Орске зафиксировано 134 случая заражения коронавирусом. Ранее глава города Василий Козупица пригрозил населению закрытием Орска на карантин, если жители не будут соблюдать режим самоизоляции.

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