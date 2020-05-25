Нур-Султан, , 14:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил выпускников школ с «последним звонком». Об этом глава республики написал 25 мая на своей странице в Twitter.

«Желаю вам достичь своей заветной мечты. Надеюсь, ваш путь будет светлым и ярким!» — написал Токаев. Он отметил, что «последний звонок» прозвучит в необычных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, «последний звонок» в Казахстане прошел в дистанционном режиме. Вместе с тем аттестаты выпускникам планируется вручить 3−4 июня на открытом воздухе.

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