Анкара, , 14:46 — REGNUM Представители Турецкого агентства по оказанию помощи в течение месяца Рамадан оказали помощь людям из 66 стран мира. Об этом 25 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, гуманитарную поддержку получили свыше 700 тыс. человек по всему миру, в общей сложности были розданы 106 тыс. 285 пакетом с едой и предметами первой необходимости.

Напомним, в результате вспышки коронавирусной инфекции правительства многих стран приняли решения о введении карантинных мер. Серьезный удар по мировой экономике привел к падению уровня жизни многих людей. Гуманитарная помощь стала одним из методов борьбы с голодом в некоторых странах.