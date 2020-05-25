Сеул, , 14:39 — REGNUM Международный фестиваль фейерверков в Сеуле (Seoul International Fireworks Festival) отменен из-за коронавируса. Об этом 25 мая сообщает KBS со ссылкой на представителей компании-организатора Hanwha Group.

«Мы вынуждены отменить фестиваль, чтобы защитить здоровье участников и зрителей», — отметили в компании.

Известно, что это четвертый раз, когда проведение международного фестиваля отменяют из-за внешних факторов. В 2011 году фестиваль отменили из-за террористических актов 11 сентября, в 2006 году — из-за ядерных пусков КНДР, в 2009 годах — из-за пандемии «свиного» гриппа H1N1.

Фестиваль проводится ежегодно с 2000 года.