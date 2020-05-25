Москва, , 14:42 — REGNUM Создание Единого федерального регистра населения, где будут сосредоточены данные о гражданах РФ чревато рядом негативных последствий. Об этом 25 мая заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», генерал ФСБ Александр Михайлов во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его совам, в законопроекте о регистре есть множество моментов, которые нуждаются в доработке.

«Мы в ситуации, которая характеризуется повышенной возбудимостью общества», — отметил Михайлов.

С учётом этого обстоятельства, властям следовало бы оценить насколько целесообразно принимать такой закон без предварительного масштабного общественного обсуждения.

«Мы находимся в ситуации, когда люди, находящиеся в изоляции очень возбуждены этой темой. К тому же было столько вбросов, что люди уже запустилась с чем они имеют дело. Я более чем уверен, что налоговая служба не в соосной будет обеспечить закрытость этой базы данных. Эта информация может появиться не только в рамках нашего криминалитета, но и иностранных спецслужб. Это будет для них Клондайк — им не нужно будет ничего добывать, всё уже выложено», — подчеркнул Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России. В него будут включены базовые сведения о физлице: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также иные данные.

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