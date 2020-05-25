Санкт-Петербург, 25 мая 2020, 14:39 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга 25 мая утвердило проект планировки с проектом межевания территории для транспортного обхода Красного Села, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как заметил глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, автомагистраль улучшит транспортную обстановку в Красносельском районе, позволит оптимизировать движение машин и отведет транзитный транспорт, двигающийся по проспекту Ленина, в Красное Село.
Предполагается, что существующий проспект Ленина от Гореловского путепровода до Авиационной улицы расширят, а далее построят новую трассу на запад, включая путепроводы на проспекте Ленина, на улице Свободы, а также еще два в составе развязки с Кингисеппским шоссе.
Протяженность проектируемой дороги составит 8,5 км, ширина проезжей части — 20 м, по краям будут газоны и тротуары, посередине — трехметровая разделительная полоса. Трасса станет продолжением федеральной автодороги М-11 в пределах города.
Григорьев обратил внимание, что в границах проекта планировки расположен объект культурного наследия — комплекс фортификационных и оборонительных сооружений Ленинграда 1920-х — 1940-х годов, так что дорога будет частично располагаться в зоне охраняемого природного ландшафта и регулирования застройки. Однако КГИОП согласился с предложенным проектом.
«Все согласования и заключения получены без замечаний, публичные слушания признаны состоявшимися», — отчитался Григорьев.
Губернатор Александр Беглов потребовал проверить, предусмотрена ли компенсация владельцам изымаемых земельных участков, а также когда дорога проходит по границе участка.
«Надо разобраться с этим вопросом. Потому что — ну и что дальше? <…> Есть часть вопросов, когда мне и жители писали: допустим, на участке стоит дом, шесть соток, а мы занимаем три или четыре сотки у них. Тогда надо расселять этот дом или еще какими-то способами [действовать]? Нюансы нужно учесть, к каждому участку должен быть индивидуальный подход. Этот обход давно ждут жители, действительно, какой-то проблемный район у нас получился, и очень важно, чтобы при изъятии участков были соблюдены все интересы жителей», — сказал Беглов.
По словам Григорьева, на компенсации было заложено 117 млн рублей, но если дорога будет затрагивать участок частично, то изымут ‑ и компенсируют — только задетую часть.
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