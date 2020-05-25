Волгоград, , 14:39 — REGNUM На карантин закрыты два отделения городской больницы №1 имени Фишера в городе Волжский Волгоградской области. Там коронавирус подтверждён у 47 человек, медперсонала и пациентов, сообщил на брифинге 25 мая заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

С 19 мая на карантин закрыто отделение гнойной хирургии. Там коронавирус подтверждён у 32 человек: 24 пациентов и восьми человек персонала. Все они изолированы и проходят соответствующее решение, у 15 человек заболевание протекает бессимптомно. Ещё один очаг возник в отделении гастроэнтерологии — коронавирусом заразились 15 человек. По предписанию Роспотребнадзора это отделение также закрыли на карантин.

Всего в регионе выявлено 2296 носителей коронавируса, 701 человек выздоровел, 15 скончались. В реанимациях к этому дню находятся 38 пациентов, восемь из которых подключены к аппаратам ИВЛ.