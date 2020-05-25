Москва, , 14:43 — REGNUM Правительство России выделяет 1,9 млрд рублей Министерству обороны на оснащение полевых лагерей и медицинские отряды в целях борьбы с пандемией коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 25 мая на портале правовой информации.

Минобороны получит средства из резервного фонда. Они пойдут на оснащение шести автономных полевых лагерей и четырех медицинских отрядов специального назначения. Также на эти деньги закупят средства индивидуальной защиты, которые будут использоваться при оказании помощи больным с COVID-19.

В документе указаны профили помощи, среди которых анестезиология и реаниматология, пульмонология при инфекционных заболеваниях. Отчёт об использовании средств оборонное ведомство должно представить до 1 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, полевой госпиталь Минобороны уже начал принимать пациентов в дагестанском Буйнакске. Полевой обсервационный лагерь развёрнут в поселке Еруда Красноярского края, где заразившиеся коронавирусом выявлены на Олимпиадинском ГОК.

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