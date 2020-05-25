Кострома, , 14:30 — REGNUM Медработникам, проживающим на территории Нерехтского района Костромской области, могут запретить рабочие поездки в Ярославль. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона сообщил костромской губернатор Сергей Ситников.

Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Из 52 инфицированных коронавирусом в Нерехтском районе 19 — медики, работающие в других регионах России. В ближайшее время депздрав и Роспотребнадзор изучат эпидемиологическую обстановку в больницах, где работают нерехтчане.

«Департаменту здравоохранения, Роспотребнадзору ставлю задачу — у ярославских коллег получить информацию, какое состояние с распространением коронавируса в тех медицинских учреждениях, где работают нерехтчане. Исходя из этого, принять решение о невозможности либо продолжении этой работы, либо возвращения медиков на территорию района… Нужно выяснить, какое количество работников с медицинским образованием, проживающих в Нерехтском районе, работают в Ярославле, Москве», — сказал Сергей Ситников.

Отметим, что наиболее неблагоприятная ситуация по заболеваемости сложилась в Буйском, Шарьинском, Нерехтском районах области и областном центре. Ранее костромские власти заявили о поэтапном снятии ограничений в части оказания плановой медицинской помощи населению. Так, в регионе заработали кабинеты протезирования и зубные клиники. С 25 мая в регионе возобновляется плановая иммунизация детей и медосмотры, с 1 июня стационары начнут принимать пациентов и детей с неврологическими заболеваниями.