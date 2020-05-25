Москва, , 14:29 — REGNUM Меры, предпринятые президентом Владимиром Путиным и правительством России по поддержке бизнеса и социально ориентированных НКО, своевременные и весомые. Главная задача — компенсировать негативные последствия карантинного состояния экономики и приостановления деятельности организаций и предпринимателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, зампредседателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, зампредседателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко © Сергей Минниг. ОПРФ

«Прежде всего, это касается предприятий малого бизнеса — предприятий сферы обслуживания, туризма, гостиничного бизнеса и т. д. Понятно, что из-за тяжелой финансовой ситуации пострадали сотрудники организаций и их семьи. Но приостановили деятельность и некоммерческие организации, например частные школы, детские сады, центры развития и дополнительного образования.

Поэтому государство поддержало и социально ориентированные НКО. Абсолютно правильно, что меры поддержки коммерческих организаций и предпринимателей малого бизнеса распространили на НКО, услышали голос общественников.

Новый комплекс мер касается поддержки населения, семей с детьми. Самая внушительная из них — выплаты, которые будут осуществляться на каждого ребенка от трёх до 16 лет в размере 10 тыс. рублей после 1 июня.

И другие меры поддержки — тоже весомые и универсальные. Это выплата в апреле—июне в размере 5 тыс. рублей ежемесячно всем семьям, в которых воспитываются дети до трех лет, а также ежемесячные выплаты пособий в размере прожиточного минимума на первого и второго ребенка всем семьям, независимо от дохода, с апреля по октябрь. В этот период также будут осуществляться выплаты в размере 5,5 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, хотя первоначально предполагалось, что они будут направляться только бедным семьям.

Президент призвал правительство учитывать не только текущую ситуацию, но не забывать и о реализации национальных проектов. Новый комплекс антикризисных мер затронул не все семьи с детьми и демографически важные группы. В Общественной палате мы подготовили предложение в общенациональный план действий по восстановлению экономики и доходов.

В частности, предлагаем дополнить меры поддержки семей с детьми мерами поддержки беременных женщин, детей старше 16 лет и многодетных семей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет. Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения демографической ситуации, поддержать молодые семьи, снизить риски младенческой заболеваемости и смертности.

Предлагается на беременных женщин и их семьи распространить те же разовые выплаты, которые сейчас предусмотрены для семей с детьми. В частности, предлагается беременным женщинам выплачивать те же пособия, что и семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, увеличить пособие по безработице на 3 тысячи рублей, устанавливать максимальный размер пособия по безработице 12 тыс. 130 руб.

Средства на поддержку экономики и населения сейчас расходуются из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В предыдущие годы фонд пополнялся за счет доходов бюджета. Конечно, средства были предусмотрены, в том числе, на случай кризисной ситуации. Это время настало, я думаю, что средств будет достаточно для поддержки, но потребуется запуск экономики.

Хочу обратить внимание, что поддержка семей с детьми, это не расходы, а в определенной степени инвестиции, которые дают мультипликативный эффект для поддержки экономики. Поскольку средства не осядут на счетах в банках, а пойдут на товары первой необходимости, оплату услуг, что, в свою очередь, станет дополнительной поддержкой экономики и бизнеса.

Скорейший выход из кризиса и активизация экономической жизни сейчас актуальны и необходимы. При этом надо понимать, что заболеваемость COVID-19 будет продолжать оказывать негативное воздействие на экономику, поэтому и меры по профилактике распространения инфекции должны продолжаться и после выхода из самоизоляции.

Впервые меры поддержки семей вводятся в таком масштабе. Конечно, возникают проблемы в функционировании государственных электронных систем, назначении выплат. В Общественной палате фиксируются все случаи сбоев и обращения, они станут предметом экспертного обсуждения и поиска решений по устранению», — высказал свое мнение эксперт.

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