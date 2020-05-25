Вильнюс, , 14:20 — REGNUM За минувшие выходные в Литве, 23−24 мая, зафиксирован резкий скачок выявления нетрезвых водителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая.

За субботу-воскресенье по данным полиции возбуждено сразу 74 досудебных расследований. Всего выявлено 123 водителей, которые управляли своим транспортным средством в нетрезвом состоянии. У 74 установлено опьянений в 1,5 промилле и выше. Именно при этой отметке в Литве возбуждается досудебное расследование.

Одна авария закончилась трагедией. Водитель легкового автомобиля 1969 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, под Каунасом выехал на противоположную сторону и насмерть сбил мотоциклиста 1998 года рождения.