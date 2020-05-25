Оренбург, , 14:19 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 25 мая, выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональных оперштаб по борьбе с COVID-19.

Среди выявленных за сутки носителей коронавируса девять детей, 15 человек в возрасте от 18 до 44 лет, 14 — в возрасте от 45 до 59 лет и трое — старше 60 лет.

За сутки из больниц выписаны 23 пациента. Получавших лечение от коронавирусной инфекции. В апреле и за истекший период мая от болезни оправились 950 человек.

Из пациентов, которые продолжают получать лечение в стационарных, состояние 26 человек медики оценивают как тяжелое. Пять пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Получают кислородную поддержку 66 пациентов. Еще 120 оренбуржцев находятся в состоянии средней тяжести.

На сегодняшний день в регионе выявлено в общей сложности 1 782 случая заражения коронавирусом.

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