Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:17 — REGNUM Дорогу на улице Окунева в Нижнем Тагиле (Свердловская область) перекроют на время ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе города.

Будет закрыт для движения участок от улица Ильича до проспекта Вагоностроителей. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице ограничат движение с 27 мая по 25 июня 2020 года. Будет заменено пять тысяч квадратных метров дороги, планируется установть новый бордюрный камень.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле начали благоустройство центра города, было посажено более 1500 кустов барбариса.

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