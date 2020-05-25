Уфа, , 14:21 — REGNUM Новый детский сад в Уфе готов принимать дошколят. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, двухэтажное здание детского сада «Умка» на 260 детей площадью свыше двух тысяч квадратных метров было построено в декабре прошлого года в Дёмском районе города. В нем 12 групп и другие необходимые помещения. Около здания оборудованы детские площадки с игровым оборудованием и верандами. В ходе строительства было потрачено порядка 250 млн рублей.

Сообщается, что данное дошкольное учреждение уже прошло лицензирование, а его штат полностью укомплектован.

По словам заведующей детским садом Татьяны Пивоваровой, дошкольное учреждение полностью готово к работе. В нем дети смогут знакомиться с основами физики, химии, биологии.

Сообщается, что в ближайшее время в эксплуатацию будет сдан детский сад и в Советском районе города.

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