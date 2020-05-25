Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Правительство Грузии обещает сделать все для того, чтобы общественный транспорт в столице и в масштабе страны возобновил работу в безопасном режиме и в кратчайшие сроки. Об этом на очередном заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 25 мая заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Информацию о заседании распространила пресс-служба правительства.

Члены совета обсудили возможности поэтапного снятия ограничений, которые остаются в силе после отмены режима чрезвычайного положения, но отметили, что это будет делаться исходя из эпидситуации в стране.

«Правительство осознает проблемы населения в связи с остановкой работы общественного транспорта и еще раз поясняет, что эти шаги служат сохранению позитивных результатов, достигнутых в борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 мая парламент Грузии принял инициированные правящей партией «Грузинская мечта» поправки к закону «Об общественном здравоохранении», которые дают правительству право изолирования граждан и проведения карантинных и иных ограничительных мероприятий без объявления в стране чрезвычайного положения. Поправки будут действовать до 15 июля включительно.

На следующий день после утверждения этого закона премьер-министр Грузии издал постановление, которым ввел целый ряд ограничений, в том числе запрет на работу общественного транспорта до 15 июля. Подобное решение вызвало протест у большей части оппозиции и населения, и ряд оппозиционных партий назначил на 27 мая акцию протеста с требованием возобновления работы общественного транспорта.

Режим чрезвычайного положения был введен в Грузии 21 марта, и с этого дня прекратил работу общественный транспорт. Запрет остался в силе и после отмены чрезвычайного положения с 23 мая.