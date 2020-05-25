Калининград, , 14:07 — REGNUM Среди новых 43 случаев пациентов в Калининградской области, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, 27 выявлены активно без клинических проявлений. 16 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у восьмерых диагностирована пневмония, сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Среди трёх скончавшихся от COVID-19, 2 женщины и один мужчина, 73 года, 87 лет и 61 год соответственно; заболевшие имели тяжелые хронические заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявили 1244 факта заражения этой инфекцией. При этом за минувшие сутки никого не выписали по выздоровлению. А всего справились с вирусом 534 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калининградской области за сутки скончались три пациента с COVID-19