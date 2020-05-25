Можга, Удмуртия, , 14:07 — REGNUM В одном из детских садов Можги выявили очаг новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов.

«Закрыт на карантин детский сад номер 22, в котором выявлены случаи заражения», — цитирует мэра «ГТРК Удмуртия».

По его словам, сотрудники учреждения, воспитанники, а также их родители находятся на двухнедельном карантине. У всех граждан с подозрением на коронавирус взяты тесты. Остальные детские учреждения функционируют в штатном режиме.

Также Трофимов добавил, что закрыт швейный цех. Для предотвращения распространения инфекции не работают датский и взрослый парки, лыжная база, рынки и ярмарки, непродовольственные магазины.

С 24 по 26 мая приостановлено движение транспорта ИПОПАТ для проведения дезинфекции подвижного состава. Работают только два частных перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 25 мая выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 549 случаев заражения SARS-CoV-2. Из общего числа случаев заражения в республике на Можгу приходится 29 носителей коронавируса, из которых трое выздоровели и выписаны.