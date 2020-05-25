Нальчик, , 14:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пресечена попытка вывоза леса ценных пород. Задержаны два человека, один из которых ранее неоднократно судим, сообщили 25 мая в МВД по региону.

Груженую 11 кряжами бука машину ЗИЛ-131 без государственных регистрационных знаков остановили для проверки на дороге из Верхней Жемталы в Талу. За рулем находился 31-летний житель села Верхняя Жемтала, его пассажиру-односельчанину — 21 год.

Документов на груз у задержанных не было. Между тем содержимое машины «тянуло» на сумму свыше 2,4 млн рублей. Деревья были спилены в Лескенском лесничестве. За нанесение ущерба лесному фонду КБР было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».