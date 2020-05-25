Москва, 25 мая 2020, 14:05 — REGNUM Подведены промежуточные итоги работ «МолодежкиОНФ» в рамках всероссийского проекта #МыВместе. Сделать удалось немало, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ, руководитель «МолодежкиОНФ» Игорь Кастюкевич.
ИА REGNUM: Что уже сделано волонтёрами и что делается в настоящее время?
Игорь Кастюкевич: Региональными командами выполнено порядка 34 тысяч обращений от жителей. 623 человека стали нашими подшефными. Это когда мы приезжаем и видим, что, кроме нас, помочь человеку некому, а круг проблемных вопросов куда шире одного обращения на горячую линию.
По настоящему народной акцией стала «Довези врача». Сегодня она работает в 32 регионах страны, а парк составляет 1089 автомобилей. Ежедневно волонтеры и добровольцы возят медицинских работников из дома на работу и обратно. Уже выполнено более 4800 рейсов.
Для помощи в тех клиниках, где оборудуют временные обсервации, «МолодежкаОНФ» сформировала специальные группы быстрого реагирования. Их численность в 69 регионах более 1000 человек.
Всего «МолодежкаОНФ» оказала помощь и содействие в оборудовании более 15 тысяч койко-мест для больных COVID-19. В столице группы были задействованы в работах на 10 больницах, а также в переоборудовании 75-го павильона ВДНХ.
Еще одна акция, которую активно поддержали в регионах — «Тележка добра». Ее участниками сегодня являются более 80 регионов и 1500 магазинов. Более 47 тонн продуктов удалось собрать за время акции и раздать их 9000 семей.
ИА REGNUM: Продолжится ли деятельность добровольцев после снятия карантина?
Игорь Кастюкевич: Добровольцы и волонтеры всегда были и, безусловно, останутся после снятия карантина. Есть масса дел, которые лучше них никто не сделает. Что касается планов «МолодежкиОНФ», то наши планы — сохранить все те направления, по которым сейчас работаем.
Увеличить численность региональных команд. Ежедневно к нам присоединяются спортсмены, таксисты, предприниматели, издатели, просто жители, которые хотят помочь. Чем сильнее наша команда — тем больше хорошего мы сможем сделать.
ИА REGNUM: Насколько важна работа волонтеров в период пандемии?
Игорь Кастюкевич: Любая помощь важна в любые времена. А пандемия просто под другим углом заставила посмотреть на вещи, которые мы в бытовой рутине привыкли считать чем-то само собой разумеющимся. #МыВместе — это не только про волонтеров. Это про всех нас. Про то, как важно чувствовать поддержку друг друга в сложных ситуациях.
Волонтерские штабы помогают в первую очередь одиноким пенсионерам, инвалидам, людям с серьезными заболеваниями. Просьбы о помощи иногда поступают даже из больниц.
При этом, если к нам обратится многодетная или малообеспеченная семья, мы находим возможности, собираем продуктовые наборы и отвозим их нуждающимся. Благодаря поддержке меценатов и просто неравнодушных жителей нам удается отрабатывать все больше подобных заявок.
ИА REGNUM: Что показала пандемия? Волонтер — это?
Игорь Кастюкевич: Для меня волонтер — это человек, который помогает. Большинство — это все-таки молодые люди с активной жизненной позицией, которым не все равно, что происходит рядом: будь то твоя улица, родной город или страна в целом.
В последнее время очень много присоединяются людей среднего возраста, семейные, даже многодетные. Есть предприниматели, которые временно приостановили бизнес, спортсмены, владельцы авто, которые не хотят оставаться в стороне.
ИА REGNUM: Властям было сложнее, если бы не работали волонтеры?
Игорь Кастюкевич: Мы не подменяем власть, а помогаем друг другу. У каждого из нас свои направления в работе. Это нормально, если люди объединяются перед общей бедой и стремятся помочь друг другу. А если мы будем: «Это не наши полномочия. Моя хата с краю», — ничего хорошего не будет.
Сегодня помогаешь ты, завтра помогут тебе или твоим пожилым родственникам. Взаимная выручка и помощь — это то, что делает нас людьми. Обществом. Мне часто говорят, что помочь всем невозможно. Я знаю лишь то, что мы помогаем всем, до кого можем дотянуться.
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