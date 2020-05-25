Москва, , 13:59 — REGNUM Софья и Алексей Замалутдиновы познакомились на факультете биотехнологий МГУ и поженились, будучи студентами. В этом году супруги приняли участие в олимпиаде «Я — профи» во второй раз. Алексей показал невероятно высокие результаты: выиграл три серебряных медали по профильным для себя направлениям — «Биологии», «Биотехнологиям», а также по «Биобезопасности, биоинженерии и биоинформатике». Софья стала призером по «Биотехнологиям» и искренне рада победам мужа. В прошлом году девушка завоевала золотую медаль — высшую награду олимпиады.

Софья и Алексей Замалутдиновы © Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал»

Корреспондент ИА REGNUM задал ребятам несколько вопросов и узнал, в чем их секрет успеха.

Алексей, расскажите, почему Вы решили снова принять участие в олимпиаде «Я — профессионал»?

Алексей Замалутдинов: Прежде всего, хотелось испытать себя, попробовать свои силы. Моя бронзовая медаль прошлого года показала, что стать медалистом реально, а диплом олимпиады помог мне поступить в магистратуру МГУ без экзаменов. Поэтому в этом году я более осознанно подошёл к подготовке: посмотрел свои конспекты, учебники и рекомендованные онлайн-курсы. Сосредоточил свои усилия на тех областях биологии, которые мне ближе. Надеюсь, что в этом году смогу воспользоваться профильными стажировками для дипломантов. Не буду отрицать, денежный приз тоже важен для студента из научной сферы, где заработки небольшие.

Что нового за этот год произошло с олимпиадой, по Вашим ощущениям? И было ли Вам сложно решать задания для магистров?

Алексей Замалутдинов: Я бы не сказал, что с переходом в магистратуру задания стали сложнее. И, конечно, мне приятно видеть, что добавляются новые биологические направления. Дисциплина «Биоинженерия, биобезопасность и биоинформатика» оказалась достаточно интересной. А соревнования по «Биологии» стали более разнообразными, потому что в составлении заданий и проведении практического тура приняли участие больше экспертов, чем в прошлом сезоне.

Сейчас Вы активно занимаетесь наукой — расскажите, что исследует уникальный профессионал, тройной медалист олимпиады?

Алексей Замалутдинов: Я работаю на кафедре молекулярной биологии биологического факультета МГУ. Наша группа работает над проектом по созданию моделей хромосомных перестроек с участием гена MLL. Коротко расскажу, почему это важно. Такие хромосомные перестройки являются причиной примерно 10% случаев острого лейкоза (рака крови), при этом прогноз в большинстве случаев негативный, эффективного лечения нет. Создание клеточных моделей таких перестроек поможет понять, как существующие лекарства влияют на опухолевые клетки и что именно важно в перестройках: разрыв в исследуемом гене сам по себе или место, с которым разорванная хромосома соединяется.

Это действительно очень интересно! Софья, Вы отметили, что в этом году сфокусировались не на олимпиаде, а на других направлениях своего развития. Поделитесь, над чем вы работаете сейчас?

Софья Замалутдинова: Я сделала упор на самообразование в смежных сферах. Продолжаю работать в лаборатории, тема моей работы — создание штаммов для биоконверсии стероидов. В настоящее время стероиды занимают второе место по объёму производства среди лекарств. Поэтому сегодня актуальным направлением разработок является переход от химического к биотехнологическому получению стероидных препаратов. Это сделает производство проще, экологичнее и специфичнее. Я работаю над созданием штамма, который сможет стать основой для разработки промышленного штамма.

И в прошлом, и в этом году вы готовились к олимпиаде вместе. В целом совместная работа помогает вам добиваться лучших результатов?

Алексей Замалутдинов: Да, совместная подготовка определённо помогает. Иногда взгляд супруги позволяет обратить внимание на детали, которым сам не придал значение. Она подбадривает меня и мотивирует, когда силы и терпение на исходе.

Софья Замалутдинова: Так как мы работаем в одной профессиональной области, разговариваем на одном языке, то можем обсуждать сложные вопросы и неудачи в экспериментах и находить решение. Когда у одного пессимистичное настроение, другой всегда поддержит. Это идеально, когда близкий человек находится с тобой на одной волне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В этом году олимпиада проводилась по 68 различным направлениям — от языкознания до робототехники. Организаторами проекта выступают 26 ведущих вузов и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом» и АО «Россельхозбанк».

Все дипломанты олимпиады получают льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и могут пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.