Брюссель, , 14:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бельгии были выявлены 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 мая сообщает кризисный штаб бельгийского министерства здравоохранения.

Также сообщается, что в результате того общее число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 57 342 человек.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период было зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19 и теперь их общее количество стало 9 312.

При этом известно, что на данный момент в отделениях интенсивной терапии находится 251 пациент и 25 человек за прошедшие 24 часа вылечились от нового заболевания.

Отметим, число новых зараженных SARS-CoV-2 в Бельгии снова стало уменьшатся после небольшого роста, когда была начата поэтапная отмена ограничительных самоизоляционных мер.