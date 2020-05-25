Ташкент, , 13:54 — REGNUM Паркентский район в Ташкентской области закрыли на карантин в связи с распространением коронавируса, сообщили 25 мая в пресс-службе областного хокимията (администрации).

Власти Ташкентской области закрыли въезд и выезд из города. Кроме того, будут приняты меры для ограничения движения внутри самого района и усиления мероприятий по дезинфекции общественных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в Узбекистане выявили 3180 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2586 человек, скончались 13 пациентов.

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