Стокгольм, , 06:37 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что ранее введенный запрет для шведов посещать своих родственников в домах престарелых не помог задержать или прекратить распространение коронавирусной инфекции среди пожилых граждан. Об этом 25 мая сообщила шведская газета Expressen.

Целью запрета на посещение специальных учреждений по оказанию ухода и медицинской помощи старикам являлось замедление распространения инфекции, чтобы защитить «пожилых людей преклонного возраста». Однако данное ограничение не помогло на практике.

По словам государственного эпидемиолога Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерса Тегнелла, распространение коронавируса в данной возрастной группе вовсе не было устранено.

«Если вы посмотрите на кривые сегодня, ничего особенного не происходит с количеством людей, зараженных в этой группе. Кривая повышается как до, так и после запрета на посещения», — пояснил Тегнелл, в то же время поспешив добавить, что полное снятие данных ограничительных мер все равно не планируется и запрет останется в силе.