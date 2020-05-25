Уфа, , 13:54 — REGNUM Субботник в Республиканском клиническом инфекционном центре, который готовится к открытию в Башкирии, провели волонтеры акции #МыВместе. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского национального фронта.

По сообщению пресс-службы ведомства, добровольцы привели в порядок общежитие для медицинского персонала. В этих помещениях была проведена влажная уборка и расставлена мебель.

По словам координатора команды «Молодежки ОНФ» в Башкирии Тимура Абдрашитова, добровольцы постоянно помогают медицинским учреждением. Вот и сейчас, они согласились помочь в подготовке к открытию корпуса инфекционной больницы, поскольку нужно хоть немого помочь медицинскому персоналу и облегчить их работу.

Отмечается, что готовить корпуса нового медицинского центра помогают и добровольцы из Волонтерского центра БГПУ и Ассоциации волонтерских центров города Уфы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии окончание строительства нового инфекционного центра в Уфимском районе запланировано на 25 мая.

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