Москва, , 14:27 — REGNUM В России у 2561 беременной женщины выявлен коронавирус. Об этом 25 мая сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В нашей стране 2561 беременная с коронавирусной инфекцией. В Москве — это колоссальные цифры: у 816 беременных в Москве имеется коронавирусная инфекция. Смертности среди них — практически никакой. Да, коронавирусная инфекция — страшная, но не страшнее других инфекций. И на беременную, на плод влияет минимально», — сказала Адамян.

По её словам, беременные не входят в группу риска. Однако, часть их всё-таки попадает в эту категорию.

«К группе риска относятся те беременные, которые имеют заболевания сердца. Также страдают те беременные, у которых были проблемы при прошлых родах — операции, преждевременные роды», — заявила врач.