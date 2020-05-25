Владикавказ, , 13:50 — REGNUM В Северной Осетии получили травмы двое сотрудников полиции, дежурившие на федеральном контрольно-пропускном пункте «Чермен». На них совершил наезд на автомобиле пьяный водитель, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по СКФО.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая. За рулем автомашины находился 37-летний житель Ингушетии. Он, как сообщили в МВД, был в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

После этого машину занесло, и под колеса попали два сотрудника Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России. Пострадавшие госпитализированы, а в отношении нарушителя ПДД составлен протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Помимо этого, направлен материал в отдел МВД по Пригородному району РСО-Алания для прнятия дальнейшего решения.