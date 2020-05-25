Москва, 25 мая 2020, 13:48 — REGNUM Гражданам России пока не стоит торопиться строить планы на отдых за рубежом, заявил 25 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Я прошу наших граждан не торопиться. Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Премьер-министр посоветовал российским гражданам провести свой отпуск внутри страны, поскольку за несколько дней отдыха за границей «можно заплатить слишком большую цену».
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