Москва, , 13:48 — REGNUM Гражданам России пока не стоит торопиться строить планы на отдых за рубежом, заявил 25 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Я прошу наших граждан не торопиться. Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Премьер-министр посоветовал российским гражданам провести свой отпуск внутри страны, поскольку за несколько дней отдыха за границей «можно заплатить слишком большую цену».

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