Кемерово, , 13:47 — REGNUM Таможенники Кузбасса выявили мошенническую схему, с помощью которой за границу было выведено более 31 млн рублей. Выяснилось, что деньги выводились под видом покупки дорогостоящего оборудования.

«Участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный на территории Кемеровской области, заключил четыре фиктивных контракта на покупку оборудования, — уточнили в Сибирском таможенном управлении. — Нерезидентами выступили организации из Китая. Общая сумма четырёх сделок — более 31 миллиона рублей».

В отношении организации и её руководителей возбуждены административные дела.

Организации грозит штраф.