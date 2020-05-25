Владимир Станулевич, 25 мая 2020, 13:47 — REGNUM Все помнят писаховский мультик с голосом Евгения Леонова о Перепилихе. В сказке большого потенциала женщина, а кто стал прототипом можно узнать в Музее народных промыслов Приморского района Архангельской области, что в деревне Уйма.

Перепилиха и медведь
Перепилиха и медведь
Кадр из мульфильма «Архангельские новеллы». 1986. режиссер Л.Носырев, Сеню Малину озвучивал Е.Леонов

У поморов жен называли большухами. Глава семьи на промысел в море, а за кормило в семье встает его супруга, а не старший сын — мал еще. Поэтому женщины в поморских волостях пользовались большим уважением и властью, чем в остальной России. Обстоятельство это впечатывалось в характер — бабы становились важными, требовательными к мужскому полу, перенимали его лучшие, и не очень, качества. Большая семья требовала непрерывного контроля за младшими и координации их труда. Молодежь работать не очень хотела, а хотела то застрять в детстве, то взрослеть с противоположным полом. У главы семьи на нервной почве развивалась ворчливость, а по мере старения — сварливость. Особенно были к ней предрасположены женщины — даже нестарые. Командовать хотелось, результат был невелик — что заводило еще больше, и сварливость приобретала анекдотические свойства.

Дом Анисьи Кривоноговой в деревне Уйма под Архангельском
Дом Анисьи Кривоноговой в деревне Уйма под Архангельском
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Дочь прототипа Сени Малины — Семена Кривоногова, Анисью, Бог наградил бурным темпераментом — она все делала быстро и громко. Не ходила, а бегала, говорила — как из пулемета очередь выпускала. Родственники, читавшие записанные Писаховым отцовские байки, сразу узнавали в Перепилихе свою Анисью.

Степан Писахов, «Перепелиха»: «…собират Перепилиха ягоды… Глянула, а перед ней медведь, и тоже ягоды собират!

Перепилиха со всего-то голосу визгнула. И столь пронзительно, что медведя наскрозь проткнула и наповал убила голосом!..

Потом медведя за лапу домой поволокла и всю дорогу голосом верешшала… до самой Уймы как просека стала… Дома за мужа взялась — и пилила и пилила! Зачем одну в лес пустил? Зачем в эку опасность толкнул? Зачем не помог медведя волокчи?

Муж Перепилихи и рта открыть не успел. Перепилиха его перепилила. Так сквозна дыра и засветилась.

Доктор потом рассмотрел и сказал:

— Кабы в сторону на вершок — и сердце прошибла бы!

Жить доктор дозволил, только велел деревянну пробку сделать. Пробку сделали. Так с пробкой и ходит мужик. А как пробку вынет — дух через дыру пойдет и заиграт музыкой приятной… А Перепилиха с той поры в силу вошла. Ей перечить никто не моги».

Доктор разрешает мужу Перепелихи жить
Доктор разрешает мужу Перепелихи жить
Кадр из мульфильма «Архангельские новеллы». 1986. режиссер Л.Носырев, Сеню Малину озвучивал Е.Леонов

То, что в мирное время было недостатком, во время аномальное, военное, вдруг оказалось преимуществом. В Великую Отечественную Анисья-Перепилиха собрала по родственникам малых робят, и стала учить их читать-писать, ловить рыбу, охотиться и ставить силки. Организовала школу выживания — в Архангельске от голода умерла не меньшая доля жителей, чем в Ленинграде. Анисья раскрыла материнские таланты, и родственники это оценили. Уже стареющую Перепилиху они позвали в послевоенную Москву нянчиться. Анисья уехала, оставив мужа, Прокопия Николаевича, в Уйме. С чем это связано архангельские Кривоноговы не говорят. В музее хранится единственная фотография Анисьи-Перепелихи, и она на ней вдвоем с супругом.

Генеалогическое древо Кривоноговых , ветвь Анисьи
Генеалогическое древо Кривоноговых , ветвь Анисьи
Экспозиция Музея народных промыслов Приморья.

Степан Писахов, «Пирог с зубаткой»: «Завела Перепилиха стряпню, растворила квашню, да разбухала больше меры. Квашню на печку поставила, а сама возле печки спать повалилась… квашня-то пошла, тесто через край да на Перепилиху валит, Перепилиха только во снах причмокиват да поворачиватся.

Перепилихин муж сдогадался: печку затопил скорешенько, жону посолил, тестом обтяпал, маслом смазал — да в печку. Испек-таки пирог!

Нас, мужиков, скликать стал к себе в гости:

— Кумовье-святовье, други-соседи!.. Испек я пирог, с зубаткой, приходите скорее,

…у рыбника верхну корку срезали да подняли. А в пироге Перепилиха! Запотягивалась и говорит: «Ах, как я тепло выспалась!»

Что тут было — и говорить не стану! Мужа Перепилихиного мы через пять ден увидали. Висит на плетню, сохнет».

Зубатка Перепилиха в пироге
Экспозиция Музея народных промыслов Приморья.
Муж Перепилихи с пробкой в груди
Экспозиция Музея народных промыслов Приморья.

В 1961 году Анисья умерла. Муж прожил еще 10 лет, и когда его отнесли на погост, на его скромной железной пирамидке укрепили их общую, с женой, фотографию. Видимо любил Прокопий Николаевич свою далекую и сварливую Перепелиху.

Анисья Семеновна Перепилиха и Прокопий Николаевич Кривоноговы
Анисья Семеновна Перепилиха и Прокопий Николаевич Кривоноговы
Экспозиция Музея народных промыслов Приморья.
Могила Прокопия Николаевича Кривоногова, мужа Анисьи, в деревне Уйма
Могила Прокопия Николаевича Кривоногова, мужа Анисьи, в деревне Уйма
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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