Курган, 25 мая 2020, 13:46 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил четыре тысячи 11-классников и девять тысяч 9-классников региона с последним звонком. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит нетрадиционно — в режиме онлайн, сообщает пресс-служба главы региона.
Выпускники Курганской области приняли участие во Всероссийской онлайн-акции «Последний звонок — 2020» и праздничных флешмобах. В 11:00 по московскому времени они вышли на балконы квартир, во дворы частных домов, и, звеня в колокольчик, попрощались со школой.