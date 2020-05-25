Курган, , 13:46 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил четыре тысячи 11-классников и девять тысяч 9-классников региона с последним звонком. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит нетрадиционно — в режиме онлайн, сообщает пресс-служба главы региона.

«Сегодня последний звонок. Необычный ввиду пандемии. Но он, так же, как и другие, является порогом из детства во взрослую жизнь. За этим порогом будет всё — и радости, и разочарования, и первые победы, ошибки, откровения», — отметил губернатор Зауралья.

Выпускники Курганской области приняли участие во Всероссийской онлайн-акции «Последний звонок — 2020» и праздничных флешмобах. В 11:00 по московскому времени они вышли на балконы квартир, во дворы частных домов, и, звеня в колокольчик, попрощались со школой.