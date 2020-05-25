Луганск, , 13:49 — REGNUM Общее количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике (ЛНР) возросло за минувшие сутки на 7 и стало составлять 384 человека. Об этом 25 мая рассказали журналистам в пресс-службе минздрава республики.

«Всего по состоянию на 9:00 (совпадает с мск) 25 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики — 384», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, там сообщили, что общее число выздоровевших от COVID-19 в республике составляет 179 пациентов.

При этом известно, что на территории ЛНР введён ряд ограничительных карантинных мер, а населенных пунктах Свердловске и Фрунзе — строгий карантин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Украины за минувшие сутки возросло на 259 и составляет 21245 человек.