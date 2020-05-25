Оренбург, , 13:45 — REGNUM В Оренбургской области из регионального бюджета для муниципальных образований на мероприятия по отлову бездомных животных в 2020 году выделяют более 15,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минсельхозе.

Изначально планировалось выделить из казны 10 445,7 тыс. рублей. Однако увеличение мероприятий в рамках закона об ответственном обращении с животными повлекло увеличение расходов. Изысканы дополнительные средства — 5,065 млн рублей.

Администрации муниципальных образований проводят аукционы для определения уполномоченных организаций, которые будут заниматься отловом безнадзорных животных, их доставкой в приют, проведением вакцинации против бешенства, стерилизацией (кастрацией), маркированием (чипированием) и последующим выпуском животных, не представляющих угрозу населению, в прежние места обитания.

Уже заключены контракты в Абдулинском и Сорочинском городских округах, Бузулукском, Илекском, Октябрьском и Северном районах Оренбуржья.