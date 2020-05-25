Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM В Ростовской области уточнили число носителей коронавирусной инфекции в Сальском психоневрологическом интернате, передаёт ИА REGNUM 25 мая.

«В Сальском психоневрологическом интернате на сегодняшний день проведено 1098 исследований, 408 человек имеют положительный тест», — привели данные в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии проведено более 100 тыс. тестов на коронавирус. Положительный результат исследований получили более 3,5 тыс. жителей региона. 34 пациента скончались. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 8,7 тыс. человек.

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