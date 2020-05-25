Стокгольм, , 13:41 — REGNUM Бывший государственный эпидемиолог Швеции в 2005—2013 гг. Анника Линде признала, что Швеция должна была «закрыть свое общество» и пойти на введение жесткого карантина с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом 24 мая сообщила шведская газета Expressen.

В своем интервью изданию Dagens Nyheter Анника Линде заявила, что она начала сомневаться в стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом. Напомним, что ранее бывший главный эпидемиолог Линде ее наоборот поддерживала, однако рекордная смертность в Швеции за последние 30 лет, вероятно, заставила Линде пересмотреть свою точку зрения.

«Я не думаю, что наша стратегия в конечном итоге даст лучший результат», — рассказала журналистам Линде.

Теперь она утверждает, что действующий эпидемиолог Андерс Тегнелл неправ. В другом интервью Линде заявила, что Тегнелл допустил ошибки, которые привели к распространению коронавируса среди пожилых жителей страны, поэтому логичнее всего было бы ввести карантин.