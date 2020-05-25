Элиста, , 13:35 — REGNUM В Республике Калмыкия не исключают второй волны заражения коронавирусом осенью. Более точный прогноз можно будет дать по итогам массированного тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом 25 мая в прямом эфире в социальных сетях сообщил глава минздрава Калмыкии Юрий Кикенов.

«Мы хотим понять, сколько человек у нас получили иммунитет от коронавируса. Важно понять, каков процент заражения именно среди групп риска, людей, которые работали на передовой всё это время. Если у нас иммунная прослойка будет процентов 40, то тогда можно будет с большой долей вероятности говорить о том, что повторной вспышки осенью мы можем избежать. Если количество иммунной прослойки будет незначительным, то можно будет говорить о возможности второй волны заражения», — отметил Кикенов.

Как ранее сообщало, уже в ближайшее время в Калмыкии планируется начать массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу. Первыми тесторование пройдут медики, полицейские, соцработники, продавцы и другие группы людей, которые продолжали работу в период самоизоляции. Также планируется охватить тестированием жителей республики старшего возраста. Тестировать намерены и граждан при плановой госпитализации в стационары.

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