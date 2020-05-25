Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM В Ростовской области назвали причину роста случаев заражения коронавирусом на протяжении нескольких дней, передаёт ИА REGNUM 25 мая.

«Рост числа выявляемых случаев инфицирования в первую очередь связан с многократным увеличением количества проводимых тестов. Охват населения тестированием уже превышает значение в 100», — пояснили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии проведено более 100 тыс. тестов на SARS-CoV-2. Положительный результат исследований получили 3 тыс. 727 человек. 34 пациента с коронавирусом скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области провели более 100 тыс. тестов на SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Ростовской области возросло число носителей SARS-CoV-2 в Сальске