Кишинёв, , 13:47 — REGNUM Общее число умерших от COVID-19 в Молдавии за последние сутки выросло на 6 случаев и теперь составляет 256 человек. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба молдавского минздрава.

«За последние 24 часа зарегистрировано шесть новых случаев смерти из-за COVID-19, в том числе умер и один медицинский работник», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за общее число выявленных зараженных коронавирусом в Молдавии составляет 7 093 человека.

При этом уточняется, что 275 пациентов в стране находится в отделениях интенсивной терапии и 23 из — них подключены к аппаратам ИВЛ.

Помимо этого, указывается, что в республике 3 802 человека вылечилось от нового заболевания, причем 89 из них — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ни одного летального случая от COVID-19 за прошедшие сутки впервые с марта текущего года не зафиксировано на территории Польши.