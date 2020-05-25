Элиста, , 13:30 — REGNUM Массовое тестирование на антитела к коронавирусу медицинских работников, полицейских и представителей других профессий, находящихся в зоне риска по заражению коронавирусом, планируют начать в Калмыкии, об этом 25 мая в прямом эфире в соцсетях сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.

«Сегодня к нам приходят тест-системы на исследование иммуноглобулинов G и M. В первую очередь массированному тестированию подвергнутся работники тех организаций, которые в период самоизоляции продолжали осуществляли свою деятельность — это медицинские работники, это сотрудники правоохранительных органов, это сотрудники социальных служб, системы ЖКХ, водители такси, продавцы», — сообщил Кикенов.

На втором этапе в республике рассчитывают начать массированное тестирование жителей республики старшего возраста, а также планируется тестировать всех пациентов перед плановой госпитализацией в стационар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Республике Калмыкия впервые за длительное время не подтверждено ни одного нового случая заражения. Всего выявлено 903 носителя коронавируса.

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