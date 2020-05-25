Москва, , 14:25 — REGNUM Дети рождаются без коронавируса, даже если мать была заражена этой инфекцией. Об этом 25 мая сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Беременных щадит коронавирусная инфекция. Мать как бы охраняет ребёнка. Если у матери есть коронавирус, то ребёнок рождается здоровым. А если у новорождённых и появляется диагноз, то только после контакта», — сказала Адамян.

По её словам, мать не передаёт коронавирус ребёнку внутриутробно. Также не доказано, что при коронавирусе возникают какие-либо пороки развития плода.

«Почти в 100% случаев, даже если у матери есть коронавирус, ребёнок рождается стерильным. Беременность, роды и новорожденный не подвластен коронавирусной инфекции», — отметила Адамян.

Читайте ранее в этом сюжете: Академик РАН заявил об успешном тестировании вакцины от COVID-19 на учёных