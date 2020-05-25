Кейптаун, , 13:28 — REGNUM Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса объявил о дальнейших мерах по ослаблению карантинных мер в стране. Об этом 25 сообщает Al Jazeera.

По его словам, с начала июня в стране откроется большинство заведений, однако при этом необходимо будет соблюдать меры социальной дистанции.

«Это приведет к открытию экономики и снятию различных ограничений на передвижение людей», — отметил Рамафоса в комментарии журналистам издания.

Напомним, на сегодняшний день в ЮАР выявили 22 тыс. 583 случая заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 в стране скончались 429 человек.