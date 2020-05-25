Петропавловск-Камчатский, , 13:31 — REGNUM Врио главы Камчатки Владимир Солодов отстранил от работы главного врача скорой помощи Петропавловска-Камчатского. Это связано с массовым заражением медиков и водителей коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Грубые нарушения элементарных правил санитарной безопасности, разграничения потоков больных, грубые нарушения дисциплины. Среди заболевших всего две бригады работали с ковидными больными. Остальные обслуживали больных с другим анамнезом. Кроме того, на станции скорой помощи не был должным образом построен контроль выплат стимулирующего характера. Больше всего жалоб поступает именно от сотрудников скорой помощи», — объяснил Владимир Солодов.

В настоящее время 50 сотрудников скорой помощи отстранены от работы, у 44 из них подтвержден коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, медики скорой помощи столицы Камчатки сообщили, что на весь город их осталось только восемь человек.