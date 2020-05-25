Москва, , 13:24 — REGNUM Специалисты Росархива готовят к публикации новые рассекреченные документы о преступлениях нацистов на территории СССР. Об этом сообщил 25 мая глава Росархива Андрей Артизов на расширенном заседании Совета фонда «История Отечества».

Он отметил, что коллекция документов, посвященная злодеяниям нацистов, будет опубликована в июне в рамках проекта «Без срока давности». Ознакомиться с виртуальными копиями можно будет на официальном сайте Росархива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росархив и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина открыли доступ к оцифрованным документам о Второй мировой войне. Комплекс документов относится к периоду с января 1933 года по 31 августа 1939 года.

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