Элиста, , 13:11 — REGNUM Глава администрации Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия отправлен под арест, сообщили 25 мая в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия.

«Элистинский городской суд Республики Калмыкия удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении главы администрации Яшалтинского районного муниципального образования меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

О задержании главы района стало известно 22 мая, в отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 169 («Иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 2 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»).

По версии следствия, в апреле этого года чиновник незаконно отдал работникам подведомственного коммунального учреждения указание о демонтаже и изъятии водозаборных сооружений (асбестовых труб), которые принадлежали главе крестьянско-фермерского хозяйства и использовались для полива. В результате из-за отсутствия полива посевы погибли. Имущественный ущерб, причинённый фермеру, оценивается в сумму не менее 30 тысяч рублей.

Также чиновник подозревается в передаче в постоянное (бессрочное) пользование подведомственному коммунальному учреждению земельного участка, который находился в муниципальной собственности: при этом руководителю учреждения пользоваться участком запретили, фактически участок использовал родственник главы района — без начисления какой-либо арендной платы.