Пермь, , 13:11 — REGNUM Шесть пермяков вернулись домой из-за рубежа: пять — из Нью-Йорка и один из ГОА, сообщает региональной оперштаб по борьбе с COVID-19.

Раннее в соцсетях пермяки обратились к врио губернатора Прикамья Дмитрию Махонину с просьбой помочь вернуться домой. Туристы прибыли в аэропорт Уфы, откуда на автобусе их доставили в Пермь и разместили в лечебном учреждении на двухнедельный карантин. У всех взяты анализы на коронавирус.

27 мая ожидается возвращение еще одной группы пермяков из-за границы. Туристы прилетят из Таджикистана в Екатеринбург, откуда на автобусе их доставят домой.

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